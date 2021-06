Destaques 25/06/2021 14:25 Allan Pereira/RDNews Nova Bandeirantes: suspeito foge ao ver agentes do Bope na mata Foto: Rodinei Crescêncio Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) teve contato com mais um suspeito de roubo a duas cooperativas de Novas Bandeirantes, em uma área de mata do município, na madrugada de ontem quinta (24). O encontro ocorreu durante a caçada das forças policiais na região. O fato foi revelado pelo comandante do Bope, tenente-coronel Roque, no Instagram da força policial. Segundo Roque, o homem fugiu para dentro da mata assim que viu os militares. O comandante acredita que pelo menos mais três suspeitos estão escondidos em uma área de mata fechada na região. “Delimitamos um novo perímetro, fechamos o cerco e estamos impulsionando neste exato momento para localizá-los”, disse. Nesta quarta (23), dois suspeitos foram presos enquanto negociavam a compra de um carro em espécie. O fato chamou a atenção dos policiais. Um dos suspeitos foi abordado em via pública e o segundo em uma residência nas proximidades. Eles estavam com R$ 35 mil, roupas camufladas, um fuzil e munições. Os dois suspeitos foram identificados Ednicio Pereira Cavalcante e Josias Silveira, de idades não informadas. Outros seis suspeitos também foram pegos, mas morreram em confrontos com a polícia. São eles Maciel Gomes de Oliveira, 36 anos; Luiz Miguel Melek, 39; Romaro Batista de Oliveira, 35; Waldeir Porto Costa, 25; Diego Almeida Costa, 31 e Adailton Santos da Silva, 40. A identificação foi confirmada pela Politec. O Governo anunciou que mais de R$ 288 mil do dinheiro roubado já foram recuperados, o que representa mais de 30% dos R$ 900 mil roubados das cooperativas Sicredi e Sicoob, no dia 4 de junho. Durante a ação, bastante violenta, várias pessoas foram rendias e usadas como escudo humano. O assalto ocorreu no estilo “Novo Cangaço”.

Voltar + Destaques