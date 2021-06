Destaques 26/06/2021 06:09 Jornal Mato Grosso do Norte Álcool chega a R$ 4,55: Ainda é vantajoso abastecer com etanol? Motorista de Alta Floresta e demais cidades da região deve pesquisar preços e fazer as contas na hora de abastecer o veículo, para concluir se ainda compensa abastecer com álcool Jornal MT Norte Desde 2003 quando foi lançado o primeiro carro Flex no Brasil, a dúvida do brasileiro é em relação ao combustível, ou seja, qual é mais vantajoso, abastecer com etanol ou com gasolina? Antes de 2003, os automóveis eram movidos apenas a um dos dois combustíveis, sendo que a escolha era dos consumidores na hora da compra dos veículos. Para sabermos a vantagem em relação ao preço, o cálculo básico para se descobrir se o álcool é vantajoso ou não em relação à gasolina é simples.

Basta dividir o preço do litro do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for inferior a 0,7, o derivado da cana-de-açúcar, milho e outros é o melhor para abastecer. Se for maior que 0,7, então a gasolina é melhor. Em Alta Floresta, um posto de combustível que comercializa a gasolina por R$ 6,19 o litro e o etanol por R$ 4,54, neste caso, se fizermos a divisão chegaremos a R$ 0,6580, ou seja, o etanol ainda é vantajoso e mais econômico em relação a gasolina.

Fazendo a mesma conta, em outro posto de abastecimento de combustível no município, o litro da gasolina está sendo comercializado em R$ 6,099 e o etanol por R$ 4,559. Neste posto a diferença é de R$ 0,7475, ou seja,

compensa abastecer com gasolina.

A diferença varia de cada posto de abastecimento. Neste caso, é importante o consumidor ficar atento ao preço final comercializado nas bombas. Em muitas cidades do estado de Mato Grosso e em outros estados da confederação é mais vantajoso abastecer com gasolina. É importante o consumidor que vai viajar para outros municípios ficar atento ao preço final ao consumidor e não esquecer de realizar a matemática.

