Destaques 26/06/2021 09:44 Redação I Nativa News Suaçuboia é capturada pelo corpo de bombeiros em quintal residencial de Alta Floresta Foto: Divulgação Uma equipe do Corpo de Bombeiros retirou, na tarde de ontem, sexta-feira (25) uma cobra suaçuboia (Corallus hortulanus), o animal da família boidae, mesma família das sucuris e jiboias, sendo uma cobra não peçonhenta e constritora. A serpente foi encontrada em um pé de coqueiro no quintal de uma residência. O Corpo de Bombeiros Militar, por meio de sua unidade na cidade de Alta Floresta, fizeram a realocação da serpente em uma reserva florestal distante da área urbana.

Curiosidades: A suaçuboia possui estruturas especiais ao longo das escamas da boca, chamadas de fossetas labiais, que auxiliam na busca por alimento, podendo encontrar um roedor ou ave mesmo com total ausência de luz. Devido ao corpo alongado, desfere botes muitas vezes descoordenados. Costuma tentar morder quando tem seu território ameaçado.

