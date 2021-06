Destaques 26/06/2021 19:32 Nova Bandeirantes: Dois envolvidos em assalto morrem em novo confronto com a polícia Foto: Reprodução Dois homens foram mortos em novo confronto com a Força Tática na tarde deste sábado (26) no município de Nova Bandeirantes. Os dois estão envolvidos no assalto nas cooperativas de crédito realizado no último dia 04 de junho. Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois homens mortos. A Secretaria de Estado de Segurança confirmou que houve novo confronto entre suspeitos e a equipe da Força Tática da Polícia Militar (PM-MT) da região. Um suspeito, ainda não identificado, morreu na troca de tiros. As equipes do Batalhão de Operações Policias Especiais (Bope) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) prenderam outro suspeito que tentou fugir por uma fazenda. O Bope continua as buscas dentro da mata e tenta localizar cerca de três suspeitos que conseguiram fugir. Até o momento, foram apreendidos um fuzil, quantia em dinheiro e arma curta. A Sesp-MT esclarece ainda que as ocorrências relativas às ações policiais estão em andamento. São dois mortos em confrontos e um preso. Tem mais um ou dois na mata em tese. Oito homens foram mortos em confronto com a polícia, três detidos, a estimativa é de que 15 homens participaram do assalto. O roubo O roubo foi registrado no dia 04 de junho por volta das 10h, a polícia estima que cerca de 15 pessoas participaram do assalto e fizeram mais de 30 pessoas reféns, utilizadas como escudo humano durante a ação. O grupo de assaltantes estava armado e usava roupas camufladas. O primeiro confronto foi registrado no dia 10 de junho, quando foram baleados e mortos, Maciel Gomes de Oliveira, de 37 anos, Luiz Miguel Melek, de 40 anos, Romário Batista de Oliveiram de 35 anos, e Waldeir Porto Costa, de 28 anos. Na ocasião foram recuperados R$ 164.731,25 do dinheiro roubado das cooperativas de crédito Sicredi e Sicoob. O segundo confronto aconteceu na manhã do dia 21 quando a polícia encontrou R$ 43.510 em espécie. Os homens foram alvejados durante confronto sendo identificados como Adailton Santos da Silva de 40 anos, originário do estado de Pernambuco. E Diego de Almeida Costa de 30 anos, originário do estado de Pernambuco, ambos participantes ao assalto a Banco do Brasil em Curimatá-PI, ocorrido em 2009. O terceiro confronto foi registrado na tarde deste sábado, 26 de junho, nas proximidades do distrito Japuranã. Dois homens morreram e um foi preso. As buscas na região continuam por parte da Polícia Militar em conjunto com Força Tática e Bope e em paralelo seguem as investigações por parte da Polícia Judiciária Civil.

