Destaques 27/06/2021 07:04 NOVA BANDEIRANTES: Forças de segurança recupera mais de R$ 420 mil com quadrilha do roubo a bancos Foto: Divulgação - PM-MT Em mais de 20 dias de operação para recuperar o dinheiro roubado das cooperativas de crédito de Nova Bandeirantes e prender três dos responsáveis pelo crime, as forças de segurança já conseguiram apreender mais de R$ 420 mil do dinheiro roubado, além de identificar dez suspeitos envolvidos no crime. As diligências continuam desde o dia 04 de junho, quando o assalto foi realizado nas cooperativas de crédito. Nos confrontos registrados na tarde deste sábado (26), foram recuperados pouco mais de R$ 138 mil com dois homens que morreram, além do dinheiro, foram apreendidas armas de fogo e munições. BOPE com o apoio do CIOPAER conseguiram interceptar e deter um criminoso conhecido como Franklis Souza de Jesus que teria pedido apoio em uma fazenda da região. Com ele foi recuperado a quantia de R$ 134.006,00, um fuzil Ruger Cal 5,56, munições de variados calibres, rede, mochila, rádio de comunicação e colete balístico. Na região após o distrito de Jaripuanã em direção a Balsa do Rio Juruena, equipe de Força Tática de Sinop ao checar uma denúncia, avistou 5 suspeitos tentando abordar e roubar uma caminhonete com armas em punho e ao avistar a aproximação policial disparou contra a equipe que revidou alvejando um dos indivíduos que veio a óbito, com ele foi apreendida uma pistola Cal 380, mochila com rede, vestimentas, uma quantia de R$ 4.640,00 em dinheiro e joias. Este ainda não identificado, os demais fugiram pela mata. Equipes do BOPE realizam incursões na Mata para tentar capturar os demais fugitivos. Momentos após a detenção de um assaltante e morte de outro, um veículo tentou furar a barreira policial próximo ao município de Nova Monte Verde, sendo alvejado um indivíduo que se encontrava de posse de arma de fogo que veio a óbito. Este suspeito foi identificado como Francisco de Assis Cavalcante dos Santos vulgo " Galego" que teria participado do roubo em Nova Bandeirantes.

