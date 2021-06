O destaque para este início de semana (28/06) fica para o avanço da frente fria na região Centro-Sul do país. Além do avanço desse sistema de chuva, avança uma forte massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas até mesmo na região centro-oeste. Além disso, não há chances para a formação de neve e chuva congelada em alguns pontos da região Sul.

Em contraste com o frio, o tempo segue quente e seco em boa parte da faixa norte do Brasil, incluindo a região sudeste.

Na terça-feira (29/06) a frente fria perde força, diminuindo as chuvas sobre a região sul, e provocando algumas instabilidades fracas sobre o estado de SP. No entanto, a massa de ar polar avança de forma significativa ganhando força também. Desta forma, podemos esperar um amanhecer de terça com temperaturas abaixo dos 15°C no estado de RO, metade sul do estado do MT, sul do GO, norte do MS e triângulo mineiro.

Região Centro-Oeste

O avanço da massa de ar polar na retaguarda da frente fria, chega na região derrubando as temperaturas no sudoeste do estado do MT e em todo o estado do MS. Particularmente ao sul do estado do MS, as temperaturas ficarão baixas até mesmo no período da tarde com um anoitecer também gelado. Devido ao posicionamento da frente fria, o dia terá uma grande cobertura de nuvens sobre o MS, oeste e sul do MT.

Aumentando as condições para pancadas isoladas ao sul do MS e, devido ao o fluxo de umidade, ao norte do estado do MT, na grande região de Alta Floresta. A prisão é de 18º com máxima de 26º na terça - feira (29) e quarta - feira (30) 14º com máxima de 29º. No entanto, o período da tarde será seco e quente na metade norte da região centro-oeste, sobretudo entre o MT, GO e DF.