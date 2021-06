Destaques 28/06/2021 06:36 Khayo Ribeiro/Gazeta Digital Alta Floresta está entre as 10 cidades de Mato Grosso que concentram 56% dos casos de Covid Foto: Christiano Antonucci Dez cidades de Mato Grosso concentram 56% dos casos de contágio pela covid-19 notificados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em todo o estado. Dados divulgados pela pasta no boletim epidemiológico disponibilizado no sábado (26) mostram que Cuiabá e Várzea Grande lideram o pódio de municípios com mais casos. Conforme divulgado pela reportagem, Mato Grosso contabilizou, até o último boletim da SES, 447.969 contágios, dos quais em 423.102 as pessoas se recuperaram do vírus. Deste montante, em 11.895 casos as vítimas não resistiram à doença e morreram devido a comorbidades. Paralelamente, outras 11.316 pessoas seguem em isolamento. Até sábado, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) era de 75,49%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias estava na casa dos 39%. Confira a lista de cidades com mais casos registrados a seguir: Cuiabá (92.465) Rondonópolis (32.397) Várzea Grande (30.074) Sinop (21.614) Sorriso (15.620) Tangará da Serra (15.407) Lucas do Rio Verde (13.725) Primavera do Leste (11.365) Cáceres (9.693) Alta Floresta (8.598)

Voltar + Destaques