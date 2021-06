Destaques 28/06/2021 13:32 Redação I Nativa News Mais um assaltante morre em confronto em Nova Bandeirantes; com ele foi recuperado mais R$ 50 mil Foto: Divulgação Em continuidade nas buscas aos envolvidos no assalto no município de Nova Bandeirantes, na manhã desta segunda-feira (28) mais um criminoso foi localizado pela equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), foi recuperada a quantia de R$ 51.375,00 em dinheiro além de outro montante que encontrava-se danificado. Após o confronto na tarde de sábado (26) nas proximidades da balsa, onde Equipes do Bope atingiu um criminoso e registrou a fuga de mais três homens, as buscas com incursão na mata próxima ao local do confronto foram iniciadas. Nesta manhã a equipe policial localizou um dos criminosos caído ao solo alvejado. O homem foi socorrido a uma Unidade hospitalar, onde constatou-se o óbito deste. Com ele foi recuperado uma quantia de R$ 51.375,00 em dinheiro além de outro montante que encontrava-se danificado, assim como mochila contendo Rede de Selva, roupas e luvas

