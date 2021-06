Destaques 28/06/2021 18:21 Carlos Alberto de Lima/Assessoria Alta Floresta: prefeitura realiza vistoria para viabilização de drenagem urbana A Prefeitura Municipal de Alta Floresta realizou um trabalho de vistoria in loco para discutir a viabilidade de implantação de drenagem urbana pluvial. O trabalho de vistoria que visa a elaboração de um projeto que venha a conter as erosões causadas pelas águas da chuva foi realizado nos finais das ruas C 9 e C 11 e teve a participação conjunta das secretarias de Infraestrutura comanda por Roberto Patel e secretaria de Meio Ambiente sob o comando de Gercilene Meira, tendo como participação fundamental no estudo a engenheira civil Keyti Morosini do departamento de Engenharia da Prefeitura. Também participou das discussões o secretário de Finanças Paulo Moreira.

