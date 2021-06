Destaques 29/06/2021 04:34 Tarifa de pedágio na MT-320 e 208 poderá ser paga com cartão a partir de julho O pedágio na MT-320 e MT - 208 passará a aceitar, a partir julho, o pagamento com cartão de crédito de débito e crédito Foto: Divulgação O pedágio da Via Brasil MT 320 e MT-208 passará a aceitar, a partir do mês de julho pagamento com cartões de crédito, pré-pago e débito. Os motoristas poderão realizar o pagamento da tarifa utilizando cartões, além de oferecer mais um meio de pagamento aos clientes, a iniciativa também trará agilidade aos motoristas e garantirá fluidez ao trânsito. O processo funciona de forma simples: o cliente informa na cabine o meio de pagamento, aproxima o cartão do leitor e a cancela abre automaticamente. A quantidade de eixos (que determina o valor a ser cobrado) é inserida pelo operador junto às cabines de pedágio. Atualmente o pagamento é feito somente com dinheiro em espécie e com as chamadas "tags", que são as etiquetas eletrônicas que permitem o pagamento de forma automática quando o veículo passa pelas praças de pedágio. Com a nova lei, o pagamento por meio de cartão passará a valer em 1.439 km de rodovias estaduais que estão sob concessão à iniciativa privada e à Associação Agrologística de Mato Grosso. Os trechos concedidos nas rodovias são os seguintes: MT-242 e MT-140, entre Nova Ubiratã e Sorriso;

MT-140 e MT-235, entre Santa Rita do Trivelato e Nova Mutum;

MT-100 entre Alto Araguaia e Alto Taquari;

MT-130 entre Rondonópolis e Poxoréu;

MT-338, MT-010 e MT-449, entre Tapurah e Lucas do Rio Verde;

MT-242 e MT-491, entre Sorriso e Ipiranga do Norte;

MT-320 e MT-208, entre Alta Floresta e Carlinda.

