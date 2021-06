O município de Alta Floresta já acumula mais de 8.602 casos de coronavírus desde o início da pandemia. E a doença que entra em sua terceira onda, matando muita gente pelo Brasil e Mundo, continua a infectar e matar muitos alta-florestenses, de várias idades ciclos sociais. Foram vários óbitos na última semana, entre eles, do guincheiro João Aparecido Marcolino da Silva e do empresário Patrick Aragon.



O primeiro tinha 54 anos, era funcionário do Guincho do Gordinho, do Setor H, região central do município e local onde trabalhou por muitos anos. João Marcolino era casado e pai de três filhos. Ele foi internado no início do mês de junho, transferido para um leito de UTI dia 10, ficando até dia 25 quando noticiada sua morte.

Já no dia seguinte quem faleceu foi o empresário Patrick Aragon, da rede de mercados Aragon. Patrick que era casado e pai de uma filha, também foi internado há poucos dias, teve o quadro clínico evoluindo para piora e na sexta-feira á noite segundo informações, houve um agravamento com parada cardíaca e no sábado pela manhã veio a óbito em decorrência também da covid.



O corpo foi sepultado no mesmo dia, mas antes de ser levado ao cemitério foi em cortejo fúnebre passando pelos locais onde atuava, principalmente no Setor H. Patrick tinha apenas 37 anos.

E os números da covid em Alta Floresta seguem aumentando, tendo muitos leitos ocupados por pacientes com a doença.

A Secretaria de Saúde faz um alerta para que a população siga respeitando os protocolos como usar máscara, higienizando e evitando aglomerações. Além da morte de João Aparecido e Patrick Aragon, o município de Alta Floresta já tinha confirmação de outros 121 pacientes.

Mas há vários casos que ainda não foram oficializados devido estarem ainda em investigação em relação á doença ou local onde a pessoa foi infectada entre outras questões burocráticas.