Destaques 29/06/2021 05:44 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Fiat Toro capota e fica de pneus para cima dentro de rio Foto: Reprodução Um acidente de grandes proporções foi registrado na zona rural de Alta Floresta no final de semana. Uma pick-up Fiat Toro, em uma curva acabou ficando descontrolada e capotou, caindo de pneus para cima dentro do Rio Brilhante, no setor Oeste, a dez quilômetros do núcleo urbano.

O acidente teria ocorrido durante a noite de sábado. “Passei sábado de dia e não tinha ocorrido nada. Quando foi domingo 5 horas da manhã que passamos lá o carro estava dentro da água”, contou o servente de pedreiro Cleudinei Lima.

Os ocupantes do veículo teriam sido levados para o Hospital. “A seguradora acionou o guincho, mas não temos informações sobre a identificação das vítimas”, comentou uma fonte ligada à empresa que removeu a pick-up de dentro do rio.

O veículo, além dos danos materiais de grande monta, ainda teve seus quatro pneus e estepe furtados enquanto ficou no local.

