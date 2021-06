Destaques 29/06/2021 14:52 Alexandre Perassoli, Centro América FM Nove pessoas ficam feridas em acidente entre caminhonetes em Sorriso Fotos: Alexandre Perassoli Um acidente envolvendo duas caminhonetes, nesta terça-feira (29), deixou nove pessoas feridas em uma estrada vicinal que liga várias fazendas com a BR-163, em Sorriso, no norte do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram presas nas ferragens dos veículos e foram resgatas com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) em estado grave. “Fizemos uma rápida triagem ainda no local devido à gravidade e complexidade do acidente. Onze militares trabalharam na operação”, disse o cabo Alexsander. Segundo Alexsander, algumas vítimas tinham trauma no crânio, hemorragias e ferimentos graves no tórax. Todos foram encaminhados para o Hospital São Lucas em três ambulâncias.Os veículos bateram de frente e ficaram destruídos. As causas do acidente serão investigadas.

Voltar + Destaques