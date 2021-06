Destaques 30/06/2021 06:54 Priscilla Silva | Estadão Mato Grosso OTIMISMO: Aumenta a expectativa de crescimento do agro O Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada (Ipea) revisou para cima a estimativa para a agropecuária em 2021. A previsão, divulgada neste mês, aponta melhora nos resultados, mas alerta para os impactos da crise hídrica. De acordo com o instituto, em projeções próprias para a pecuária a partir dos dados da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, da Produção de Ovos de Galinha e Leite, a estimativa de crescimento do valor adicionado (VA) do setor agropecuário de 2021 foi revisada de 2,2% para 2,6%. “Os principais riscos dessa projeção de crescimento estão relacionados à crise hídrica, que pode prejudicar mais que o previsto a produção vegetal, e às incertezas relativas à oferta e à demanda de bovinos”, descreve os pesquisadores. A entidade justifica que a revisão para cima da estimativa para o setor está relacionada à melhora no resultado esperado de itens importantes, tanto na produção vegetal quanto animal. “No que se refere à produção vegetal, estimamos um crescimento de 2,7%, liderado por nova safra recorde de soja. Para a produção animal, estimamos um crescimento de 2,5%, difundido entre todos os segmentos e com destaque para a produção de frango e suínos”, pondera. Conforme o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) a variação na produção de soja em 2021 subiu de 7,3% para uma alta de 9,4%. O crescimento da produção é disseminado entre os principais estados produtores, dentre eles Mato Grosso. A única exceção desse grupo é o estado do Paraná, afetado pela estiagem no início da safra, que comprometeu o rendimento da soja. O estado tem estimativa de queda na produção de 4,7%. Já no que se refere a pecuária, embora espera-se uma produção de bovinos mais reduzida, mudaram para estimativas mais positivas para os demais produtos, como aves e suínos, que “mais do que compensaram essa queda”. Dessa forma, a produção animal pode dar um salto de crescimento de 1,9% para 2,5%. “O cenário para o segmento de maior importância no componente, a produção de bovinos, permanece cercado de incertezas. Ainda há uma oferta limitada de animais para abate e a queda no peso total das carcaças abatidas de bovinos veio mais acentuada do que projetávamos inicialmente. Já o abate de frangos e suínos apresentou forte aceleração nos meses de fevereiro e março de 2021. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o peso total das carcaças de suínos e frangos abatidos cresceu, respectivamente, 8,1% e 7,0% em fevereiro e 12,9% e 8,4% em março”, diz o relatório.

