Destaques 30/06/2021 10:38 So Noticias Motorista perde controle e carro capota na MT-208 em Alta Floresta O Fiat Palio cinza capotou, ontem à noite, na MT-208, em Alta Floresta. Uma equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia foi ao local, mas não houve necessidade de atendimento ao motorista que não se feriu. A versão apurada é que estava trafegando, quando perdeu o controle da direção e capotou. O carro parou fora da rodovia com o para-brisa trincado, a lataria danificada, pneus estourados e retrovisor quebrado. A Polícia Militar deverá registrar um boletim de ocorrência do acidente. Não foi confirmado se o motorista chegou passar pelo teste do etilômetro (bafômetro) para constatar ou não ingestão de bebida alcoólica. Em outro acidente, conforme Só Notícias já informou, Dioraci Belini, de 63 anos, que estava em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital São Lucas, não resistiu aos ferimentos e morreu, ontem à noite. Ele estava na GM Trailblazer branca, com placas de Lucas do Rio Verde, que se envolveu em violenta colisão com a Blazer prata, placas de Sinop, na estrada Gleba do Vale do Verde, sem pavimentação, a cerca de um quilômetro do entroncamento com a BR-163 entre Lucas e Sorriso, ontem de manhã. O velório está ocorrendo na câmara municipal e o sepultamento está previsto para às 14h. Ele era morador de Lucas do Rio Verde. Além de Dioraci, mais oito pessoas ficaram feridas no acidente, três tiveram que passar por cirurgia e uma foi transferida à unidade médica em Sorriso.

