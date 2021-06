Destaques 30/06/2021 17:24 Bárbara Sá/RDNews Nova Bandeirantes: 9º morto em confronto é identificado e tem passagem por assalto aos Correios na Bahia Foi indentificado o 9º suspeito de participar do roubo a cooperativas de crédito, no estilo Novo Cangaço, em Nova Bandeirantes, que morreu na segunda (28). Trata-se do soteropolitano Cristiano de Jesus Nunes, de 28 anos. Cristiano já foi preso em dezembro de 2016, com mais dois comparsas, por assalto a agência dos correios em Ubaitaba (BA). Ele morreu na manhã de segunda (28), na altura do rio Juruena, próximo à balsa do rio que leva o nome da cidade, localizado na MT-208, que liga o distrito de Juparanã e pertence a Nova Bandeirantes. Consta que, em 2016, a Companhia independente de Policia Militar de Ubaitaba, após receber a informação de que estava ocorrendo um assalto à agência dos Correios, montou cerco policial e prendeu assaltantes, entre eles Cristiano, que faziam reféns no local. Além de Cristiano, foi revelada a identidade de outro suspeito que foi preso durante ação no sábado (26). Trata-se de Valdecir de Salles Barbosa. Na ocasião, após confronto morreram Franklis Souza de Jesus e Francisco de Assis Cavalcante dos Santos. Com Franklis foram apreendidos R$ 134 mil, um fuzil calibre 5.56, dezenas de munições, rádio comunicador e um colete balístico.

Voltar + Destaques