Destaques 01/07/2021 05:34 Arão Leite/J. Cidade PRESTAÇÃO DE CONTAS: Secretária de Saúde se reúne com vereadores na Câmara de AF Vacinas, leitos, óbitos, remédios, medidas de prevenção. Os assuntos foram pautados em reunião da secretária municipal de saúde de Alta Floresta, Sandra Melo e sua equipe técnica com a Câmara de Vereadores na manhã desta quarta-feira.

Os vereadores na ocasião, cobraram muitas informações. Estavam presentes o presidente da Casa de Leis, Oslen Dias, o Tuti, Ilmarli Teixeira, Bernardo Patrício dos Santos, Douglas Teixeira, Francisco Ailto, Leonice Klaus e Marcos Menin. Todos queriam ali, saber quais medidas tem sido adotadas pelo município para pelo menos minimizar a disseminação da doença que já matou mais de 125 pessoas no município.

A secretária Sandra Melo não falou em fechamento total, mas declarou que há vários dias Alta Floresta tem sido classificada com risco alto de contaminação e a situação preocupa muito considerando a terceira onda que é ainda mais perigosa. “Pessoas ficam ruim mais rápido”, contou Melo ao ressaltar que a doença tem se tornado mais letal ainda em curto espaço de tempo.

De acordo com ela, uma forma ainda de ajudar é evitar aglomerações, festas, eventos e nunca esquecer de usar a máscara, de fazer a higienização. E ao comentar o assunto a secretária disse entender que a população deve tá saturada de ter que atender tantas normas, mas lembrou que o cuidado está entre as melhores prevenções.

Os vereadores ficaram satisfeitos com as explicações e prometeram continuar acompanhando as ações da secretaria de saúde e também auxiliando quando a Câmara for solicitada.

Voltar + Destaques