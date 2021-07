Destaques 01/07/2021 16:48 PRIMEIRA PARCERIA: Programa de Equoterapia tem início em Alta Floresta Cerca de 15 crianças de Alta Floresta estão sendo atendidas pelo programa de Equoterapia, desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) e o Sindicato Rural do município. A primeira parceria firmada na cidade foi estabelecida em junho deste ano, com o Rancho Odílio. Na ocasião, a instituição recebeu a doação de seis selas australianas, seis mantas e seis capacetes hípicos. As crianças são participantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) local. Segundo o supervisor da Regional do Senar-MT, Luiz Cantão, a parceria vai beneficiar a região. "Junho foi nosso primeiro mês de parceria e ficamos muito felizes com o início dos atendimentos". De acordo com o médico veterinário e proprietário do Rancho Odílio, Luiz Carlos de Queiroz Junior, a instituição tem atendido crianças voluntariamente desde 2019 e a parceria com o Senar-MT permite a ampliação da atividade. "Temos tido resultados muito satisfatórios em relação a ganhos motores, de equilíbrio e de autoestima. Hoje o Rancho atende 32 crianças, algumas têm Transtorno de Espectro Autista, outras têm paralisia cerebral e temos visto muitos benefícios".

