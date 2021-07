Destaques 02/07/2021 08:40 Redação I Nativa News Alta Floresta: motorista embriagado é detido após atropelar e não prestar socorro à vítima Foto: Reprodução O atropelamento foi registrado por volta das 22h40 na noite desta quinta-feira (01) no bairro Cidade Bela. O suspeito de 31 anos foi detido por embriaguez ao volante, omissão de socorro e conduzir veículo sem possuir CNH.

A Polícia Militar foi acionada informada de que uma pessoa havia sido atropelada na avenida Juscelino Kubitschek, que o condutor havia se evadido do local. A guarnição encontrou o comunicante que relatou as características do veículo e sentido para onde havia seguido.

Já no bairro Vila Nova o veículo Ford Ka foi localizado, o condutor foi abordado, apresentando visíveis sinais de embriaguez alcoólica, vermelhidão nos olhos e odor etílico. Diante os fatos o suspeito foi conduzido à Central de Operações da Polícia Militar, o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

O estado da vítima de atropelamento não foi informado.

