Destaques 02/07/2021 14:33 PF desarticula quadrilha que comercializava diplomas falsos em MT e 4 Estados A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (2) a Operação "Falsarius", com o objetivo de apurar a comercialização e falsificação de títulos de especializações em diversos estados do país e também no norte do Tocantins. Aproximadamente 10 Policiais Federais dão cumprimento a três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Araguaína (TO), nos municípios de Araguaína e Araguatins. Os investigados, por meio de institutos de ensino, ofereciam cursos de mestrado e doutorado e, ao final, forneciam diplomas falsos em nome de Universidades localizadas no estado de São Paulo. Identificou-se que os suspeitos, se utilizando do mesmo “modus operandi”, atuaram em outros estados da federação, como, Mato Grosso, Pará, Piauí e Maranhão. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público, cujas penas somadas, ultrapassam 10 anos de reclusão. Destaca-se que em razão da pandemia, foi adotada logística especial de prevenção ao contágio com distribuição de EPI’s a todos os envolvidos, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.

Voltar + Destaques