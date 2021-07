Novo decreto publicado pelo prefeitura de Alta Floresta nesta sexta-feira (2) aumentou as restrições de mobilidade e execução de atividades econômicas. As medidas ocorrem em razão do aumento das taxas de transmissibilidade do novo coronavírus e do alto índice de ocupação de leitos hospitalares por infectados.

Entre as novas regras, está a restrição de funcionamento para restaurantes e similares no domingo após às 15h00.De segunda-feira a sábado autorizado o funcionamento somente no compreendido período entre 05h0Om e 23h00m, e aos domingos autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre 05h00m e 12h00m.

Alimentação

Os bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres, deverão adotar protocolo de contingência limitado a 50% da capacidade do local com as medidas sanitárias cabiveis, com espaçamento de 1,5 metros entre as mesas, e limitação de pessoas por mesa (máximo 04), sendo vedado a junção de mesas,excetoquando se tratarde pais com filho. Segunda-feira a sábado autorizado o funcionamento somente no compreendido período entre 05h0Om e 23h00m, e aos domingos autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre 05h00m e 12h00m. Excepcionalmente, os restaurantes, inclusive localizados em shopping centers, poderão funcionar aos domingos até as 15h00m, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias definidos neste Decreto.

Atividades religiosas

Os eventos religiosos, igrejas, templos e congêneres, são permitidos, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do local, devendo para tanto a instituição apresentar seu plano de contingência com as medidas sanitárias a serem seguidas e a capacidade máxima de membros que será atendida em cada unidade religiosa.

Lazer

Fica vedada qualquer tipo de atividade que provoque aglomeração de pessoas, em especial nas praças, nos parques públicos e privados; nas calçadas e estacionamentos ao longo das vias públicas; e balneários, nas praças e parques bem como nas calçadas e estacionamentos ao longo das vias públicas fica proibido a utilização de som automotivo (veículo de qualquer espécie com equipamento que produze-som audivel pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência_- Art) 1.° da Resolução n° 624 do CONTRAN)

Comércio e serviços

O funcionamento das atividades comerciais e de prestação de serviços ficará sujeita às seguintes condições: de segunda-feira a sábado autorizado o funcionamento somente no compreendido período entre 05h0Om e 23h00m, e aos domingos autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre 05h00m e 12h00m. Os supermercados devem aplicar sistema de controle de entrada restrito a 02 (dois) membros por família, respeitado o limite de 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do local, evitando sempre que poesivel a de crianças no estabelecimento.

O descumprimento de isolamento social e quarentena por órgão de Saúde do determinação do Municipio, implicará em multa de 50 UPFM Unidades Padrão Fiscal do Municipio).

Confira o decreto: download adobe_scan_02_de_jul._de_2021__1_.pdf