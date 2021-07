No início da tarde desta sexta-feira, a prefeitura de Maringá, apontada como a cidade com o maior número de doses vencidas, negou as informações. Segundo o secretário da Saúde do município, Marcelo Puzzi, "o lançamento no Sistema Conect SUS está diferente do dia da aplicação da dose. Isso porque, no começo da vacinação, a transferência de dados demorava a chegar no Ministério da Saúde, levando até dois meses. Portanto, os lotes elencados são do início da vacinação e foram aplicados antes da data do vencimento. Concluindo, não houve vacinação de doses vencidas em Maringá e sim erro no sistema do SUS".

Porém, a a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou cerca de 4.000 doses ministradas após validade.A pasta disse que "orienta os municípios sobre a aplicação da vacinação contra a Covid-19 e a importância da verificação da data de validade antes do uso do frasco de uma vacina, inclusive com documentos técnicos com todas as condutas necessárias. Todas as grades são distribuídas dentro do prazo de validade."



O Ministério da Saúde ainda não se pronunciou, assim como as secretarias de Saúde dos municípios e Estado de Mato Grosso.

Levantamento feito pela Folha de S. Paulo aponta que mais de 150 pessoas receberam doses vencidas de vacinas da Covid-19 em Mato Grosso. Em todo o país, o número é de pelo menos 26 mil. Cuiabá, Várzea Grande, Jangada, Rondonópolis e outros municípios estão entre os que receberam os imunizantes com o prazo expirado.

Além disso, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, quem tomou imunizante vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter recebido a dose administrada equivocadamente.

Na prática, é como se a pessoa não tivesse se vacinado. O plano define, também, que cada indivíduo vacinado seja identificado com o lote da imunização recebida, o produtor da vacina e a dose aplicada. Isso é feito justamente para acompanhamento do Ministério da Saúde e eventual identificação de erros vacinais.



Confira na sua carteira de vacinação se você recebeu dose da AstraZeneca de um desses oito lotes abaixo e veja também se foi depois da data de validade:

As vacinas desses lotes foram distribuídas de janeiro a março pelo governo federal para todos os estados do país antes do vencimento. Elas somam quase 3,9 milhões de doses, das quais cerca de 140 mil não foram utilizadas dentro do prazo de validade. Dessas, até o dia 19 de junho, 26 mil tinham sido aplicadas já vencidas.