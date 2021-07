Destaques 02/07/2021 18:21 Redação I Nativa News Bombeiros demarcam área permitida para banho no porto de areia, Rio Teles Pires Foto: Divulgação Militares do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta realizaram na tarde de quinta-feira (01) a demarcação de área no Porto de Areia. A demarcação de área de banho localizada no Rio Teles Pires, Rodovia MT 325, local de lazer popularmente conhecido na região de Alta Floresta e frequentado por pessoas, principalmente nos finais de semana e feriados.

A demarcação tem objetivo sinalizar uma parte do rio que possui uma profundidade de menor risco para o lazer e banho, utilizando-se corda para definir o perímetro da área mais segura, suspensa por galões flutuantes e com ancoragem sob o rio. Os limites estabelecidos para a área de banho deverão ser observadas pelos frequentadores do local, considerando o maior risco de afogamento que há ao se aventurar em partes mais profundas do rio.

