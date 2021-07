Destaques 03/07/2021 06:25 Arão Leite/J. Cidade Primeiro semestre de 2021 fecha com mais de 800 notificações de dengue em Alta Floresta No ano de 2020 o município de Alta Floresta que sempre teve grande volume de casos de dengue, fechou os 12 meses com menos de 1200 notificações ou pacientes positivados. Mas se a situação já era preocupante, em 2021 parece pior. Embora não tenha ocorrido nenhum caso de óbito ou gravíssimo, a Vigilância Ambiental informa que no primeiro semestre desse ano já foram feitas mais de 800 notificações.

O assessor de saúde pública da vigilância ambiental, Edson Rodrigues informou que estudos são feitos para tentar identificar o que estaria ocorrendo já que esse volume que geralmente tem pico no período da chuva, segue aumentando. “Nossas equipes estão atuando em mutirão e essa semana pelo menos 1200 imóveis foram vistoriados e só três focos do mosquito transmissor encontrados. Mas os números não param de crescer”, revela ele já presumindo que 2021 poderá fechar com uma estatística bem crítica.

Mas a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Ambiental está atuando segundo Edson, em todos os setores em busca de eliminar focos e ainda pedindo que a população faça sua parte, não deixando terrenos sujos e ainda, foças ou caixas d´água a céu aberto. “Acreditamos que um dos provocadores do aumento seja essa situação, mas vamos continuar fazendo visitas e pedimos aos moradores para também tomarem as devidas medidas”, finalizou.

