O prefeito de Paranaíta, Osmar Antônio Moreira esteve no município de Monte Verde na quinta-feira (01/07), em reunião com demais prefeitos que compõem o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Teles Pires (CIDVAT), formado pelos municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta.

No encontro dos prefeitos foram discutidas pautas e demandas dos municípios, sobre os maquinários destinados pelo Governo do Estado e como serão administrados, dialogaram principalmente sobre o desenvolvimento Regional em torno das seis cidades.

“Viemos aqui prestigiar Nova Monte Verde na primeira reunião do Consórcio CIDVAT, renascendo com o propósito de elaborar Projetos Regionais, buscando não somente discutir sobre estradas e maquinários, pois hoje podemos ver a grandeza do Nortão, e todos os prefeitos estão pensando na região, que envolve a Agricultura Familiar, Estradas, Infraestruturas urbana e rural. É isso que discutimos e nossos municípios só têm a ganhar, esta é uma união que outros municípios do Estado já tiveram, inclusive vamos ter uma pauta envolvendo Saúde com o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, Chico Gamba, e todas as demandas relacionadas ao Consórcio CIDVAT, pois temos uma pauta regional, que é o desenvolvimento e sustentabilidade, se Deus quiser aproveitando este bom momento nós iremos alcançar esse êxito”. Disse o prefeito Osmar Moreira.

O Presidente do Consórcio CIDVAT Edemilson Marino destacou. “Para mim é um motivo de felicidade estar recebendo todos os Prefeitos da Região, essa é primeira reunião e destaca a importância da junção dos seis municípios, o início dos trabalhos onde o Consórcio que estava desativado, e nosso interesse maior neste encontro é o desenvolvimento da Região como um todo, e principalmente no setor econômico e sustentável. Agradeço o prestígio de todos os gestores, que demonstraram a união e o compromisso que cada um tem com sua cidade e região”. Finalizou Edemilson.

É válido enfatizar que este diálogo mais próximo dos seis Prefeitos eleva o elo de fortalecimento na busca junto aos governantes das esferas Federal e Estadual, por soluções para as necessidades para desenvolver ainda mais a região do extremo Norte, onde quem ganha é nossa população.

Em diálogo ficou definido que a próxima reunião do Consórcio será no Município de Paranaíta.