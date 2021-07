Destaques 04/07/2021 06:52 Fabiana Mendes/Olhar Direto PM e Ciopaer sobrevoam região de mata onde bandidos do ‘Novo Cangaço’ podem estar escondidos Uma equipe da Polícia Militar juntamente com o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer) sobrevoou o distrito de Japuranã, localizado próximo a MT-208, no município de Nova Bandeirantes (1.026 quilômetros de Cuiabá), região onde os bandidos do roubo na modalidade Novo Cangaço podem estar escondidos. Tenente-coronel Adnilson Arruda, comandante da operação e do 9º Comando da PM de Alta Floresta, acrescenta que o último confronto aconteceu nas proximidades. A operação já dura cerca de 30 dias com saldo de nove mortos, quatro presos e cerca de R$ 500 mil recuperados. Atualmente, três criminosos são procurados.



Cerca de 100 policiais estão atuando com barreiras policias, buscas na mata, além de voos de helicóptero. “Vamos manter todo pessoal necessário na região até que as investigações sejam concluídas. Enquanto tiver a possibilidade de alguém homiziado, a gente vai ficar com as forças [de segurança] até pegar o último”, afirmou o secretário de Segurança Pública (Sesp-MT), Alexandre Bustamante nesta quinta-feira (1º).



O roubo as agências do Sicredi e Sicoob aconteceu no dia 4 de junho. Na porta do banco eles deixaram reféns sem camisa e com as mãos pra cima, enquanto faziam o recolhimento do dinheiro. Para assustar e evitar a chegada dos policiais, eles dispararam vários tiros em frente à praça pública.



Todo ato é semelhante ao usado no estilo Novo Cangaço, que estava extinto em Mato Grosso desde 2013.



Os presos são: Edenicio Pereira Cavalcante, conhecido como Coroinha, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Poder Judiciário, Josias Silveira teve a liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica, Franklis Souza de Jesus, conhecido como Frann, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e Valdecir de Salles Barboza, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Os mortos são: Romário Oliveira Batista, Maciel Gomes de Oliveira, Luiz Miguel Melek, Waldeir Porto Costa, conhecido como Índio, Diego de Almeida Costa, Adailton Santos da Silva, Ronaldo Rodrigues de Souza e/ou Francisco de Assis Cavalcante dos Santos, conhecido como Galego, Cristiano de Jesus Nunes, de 28 anos, e Samuel Santos Silva, conhecido como Salvador, 44 anos.

