Destaques 05/07/2021 07:16 NOVA BANDEIRANTES: Bope encontra fuzil deixado por bandido no meio da mata Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) encontraram um fuzil no final da manhã deste domingo (4). O fato se deu em uma zona de mata próximo à Nova Bandeirantes, a mais de mil quilômetros de Cuiabá, onde ocorrem as buscas. Os agentes acreditam que a arma tenha sido deixada para trás por um dos dois criminosos que segue foragido. Uma força-tarefa, com 120 homens, está há um mês na região realizando buscas pelos dois bandidos, que integravam uma quadrilha de 15 criminosos que agiam na modalidade do 'Novo Cangaço'. O grupo criminoso assaltou duas agências bancárias no município de Nova Bandeirantes no começo do mês passado. Até o momento, três bandidos foram presos, nove morreram em confrontos e R$ 426.913 foi resgatado pelas equipes. A força-tarefa continua em buscas pelos outros dois criminosos que estão foragidos. MORTES E PRISÕES No primeiro confronto, no dia 10 deste mês, quatro dias após o assalto os suspeitos identificados como Romário de Oliveira Batista, de 35 anos, Luiz Miguel Melek, de 40, e Maciel Gomes de Oliveira, de 37 e Waldeir Porto Costa, de 25 anos morreram durante troca de tiros com os policiais. Na ocasião os agentes resgataram R$ 164.731,25 Na manhã do dia 21, em um segundo confronto, dois criminosos identificados como Adaílton Santos da Silva, 40, e Diego de Almeida Costa, 31, morreram após trocar tiro com os policiais. Com os criminosos foram localizados R$ 43.510,75. Na tarde do dia 22 policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) localizaram mais R$ 45.025 próximo à casa onde ocorreu um confronto, na última segunda (21), com bandidos que assaltaram duas agências bancárias em Nova Bandeirantes. Na ocasião, dois criminosos morreram durante a troca de tiros. No dia 23, Diego Almeida Costa, 31 anos, e Adailton Santos da Silva, 40 foram presos no momento em que tentavam comprar um carro para fugir da cidade. Eles ofereciam pagar com ‘dinheiro vivo’ o veículo. Com eles, a polícia encontrou mais de R$ 35 mil. Na tarde deste sábado (26), Franklis Souza de Jesus, foi preso em uma fazenda na região de mata próximo ao município de Nova Monte Verde. Com o criminoso foi recuperado a quantia de R$ 134.006,00. Ainda nesta tarde logo após a notícia do confronto e das prisões, um veículo com cinco criminosos tentou ultrapassar uma barreira policial próximo ao município de Nova Monte Verde. Durante troca de tiros o criminoso identificado como Francisco de Assis Cavalcante dos Santos, vulgo "Galego", acabou sendo alvejado e morrendo ainda no local. No veículo foi localizado R$ 4.640,00. Os outros quatro suspeitos conseguiram fugir para a mata.

