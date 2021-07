Destaques 05/07/2021 15:33 RdNews Romoaldo sai das disputas eleitorais, mas alça o irmão à carreira política Com a aposentadoria anunciada, o deputado estadual Romoaldo Júnior (MDB), não vai disputar cargo na próxima eleição. São mais de 30 anos de vida pública e oito mandatos, atualmente ele está na suplência na Assembleia e assume o cago quando um dos parlamentares eleitos pela coligação se licencia. “Depois de 8 mandatos, vou me aposentar, cuidar da saúde, dos netos, da vida. Gosto muito de política, tanto que comecei muito cedo em alta Floresta, fui prefeito daquela cidade. Foram 6 mandatos como deputado estadual, sendo hoje o que mais teve mandatos e vou me aposentar, cuidar da vida, da saúde e dos processos”, declarou à imprensa. A decisão de sair das disputas eleitorais já tinha sido adiantada pelo . Mas, apesar de não concorrer nas próximas eleições, não pretende sair de cena e vai trabalhar para eleger o irmão Juliano Jorge Boraczynski, presidente da companhia Mato-Grossense de Mineração (Metamat) e um dos nomes para disputar uma vaga na AL pelo DEM. Juliaano já foi vereador por Alta Floresta e concorreu a deputado em 2002 levando 18 mil votos e, como primeiro-suplente, assumiu cadeira na AL por um ano e quatro meses nas vagas de Humberto Bosaipo e Jota Barreto. Atuou por 10 anos no TCE no gabinete do então conselheiro Bosaipo e desde janeiro de 2019 toca a Metamat. Não é o primeiro parlamentar a alçar familiares na política. Em 2010, Dilceu Dal Bosco desistiu de disputar reeleição para ser vice em chapa encabeçada por Wilson Santos ao governo e lançou o irmão Dilmar Dal Bosco (DEM) como sucessor que se matém no cargo. Outro caso é o do ex-presidente da AL, José Riva, usou seu espólio para eleger a filha deputada estadual Janaina Riva (MDB). “A gente nasce político, durante toda a minha vida fui da política. Fui presidente de grêmio estudantil, vereador, está no sangue”, declarou o parlamentar.

Voltar + Destaques