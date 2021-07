Um motorista destruiu parte do muro, o portão de um imóvel, na rua T-6, após perder o controle do veículo e colidir. O acidente ocorreu na manhã de domingo (4). A Guarnição de Resgate da 7° CIBM realizou atendimento, o motorista ainda no interior do veículo apresentava uma pequena escoriação de face (nariz) e bastante confuso.

Após socorrido e já no Pronto Socorro sob cuidados médicos veio a relatar que possuí crises de ausências, além de crise de ansiedade, fato que pode ter contribuído no acidente, embora habilitado informou que não tem dirigido dado as condições de saúde, mas que porém devido a necessidade do momento e por estar só resolveu ir de carro, por sorte não havia ninguém no local.