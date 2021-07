Destaques 06/07/2021 07:16 Midia News FOGO AMIGO: PJC espera que não tenha havido “excessos” em enfrentamento a assaltantes em Nova Bandeirantes Foto: Reprodução O delegado-geral da Polícia Civil, Mário Dermeval Resende, afirmou que espera que não tenha havido excessos na forma como as forças de segurança agiram no combate ao bando que assaltou duas cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes, no dia 4 de junho passado. Até o momento, nove suspeitos foram mortos em confrontos com a polícia e outros três foram presos. A modalidade do assalto praticado é conhecida como “Novo Cangaço” e não era registrada em Mato Grosso há mais de 10 anos. “Tomara que tenha sido o enfrentamento necessário. Cabe à apuração, os exames de necropsia e corpo de delito, exames periciais. Tudo irá constar no inquérito policial e será avaliado inclusive pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário”, disse. “E se houver qualquer irregularidade, acredito que seja detectada. Mas tomara que não e que a sociedade se sinta cada vez mais segura com ações muito precisas da Segurança Pública”, completou.

Voltar + Destaques