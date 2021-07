Destaques 06/07/2021 09:08 NortaoOnline Carreta tomba na MT-320 após bater em uma vaca Uma carreta bitrem, 9 eixos, que trafegava pela MT-320, acabou tombando na noite desta segunda-feira (5) em Colíder. O acidente ocorreu próximo ao Túnel Motel e ocorreu quando uma vaca acabou atravessando a pista. A carreta colidiu com o animal e o motorista perdeu o controle do veículo. O segundo vagão acabou saindo da pista e tombando. O primeiro vagão e a carreta não tombaram. O veículo andou ainda cerca de 200 metros após a colisão. O caminhoneiro não se feriu. Já o animal atropelado, acabou morrendo às margens da pista. A Via Brasil foi acionada e vai providenciar a retirada do vagão, com um guincho.

A pista foi interditada por pouco tempo. A sinalização é feita pela Guarda Municipal de Trânsito de Colíder.

