Destaques 06/07/2021 14:05 Carlos Alberto de Lima/Assessoria Alta Floresta: prefeitura cobra ações da comunidade para a questão do lixo e de lotes sujos Foto: Reprodução Dentro da Administração Municipal, Secretarias e Departamentos trabalham em conjunto, em funções delegadas a cada um. Enquanto a Secretaria de Infraestrutura trabalha na manutenção de estradas rurais, cuidando de pontes, bueiros, atoleiros, desalinhamentos, propiciando o escoamento da produção da agricultura e da pecuária, cabendo também a ela os cuidados com o perímetro urbano como a manutenção das ruas, pavimentadas ou não, da iluminação pública e da coleta do lixo. Soma-se a ela, nesse trabalho conjunto, o Departamento de Engenharia que projeta construções de praças e pontes entre outras atribuições, no suprir de outras demandas de urbanização. Já o Departamento de Cidades que, dentre outras diversas atribuições, zela e prima pela urbanização, mas também auxilia os demais setores, no fazer pela cidade, buscando os melhores resultados. Em conversa com o diretor do Departamento de Cidades, João Saulo da Silva, ele argumentou que sua pasta é uma espécie de guardiã do patrimônio público, no sentido de fiscalizar, coibir e zelar pelo bem estar dos munícipes e da municipalidade em geral. Nossa conversa rendeu diversos assuntos, alguns aparentemente simples, mas de certa forma polêmicos, dentre eles a coleta do lixo. Saulo destacou que o lixo doméstico, especificamente o lixo orgânico aquele que produzimos com a sobra dos alimentos que consumimos ou desperdiçamos e descartamos na lixeira, deveria obedecer a uma espécie de descarte seletivo, numa separação daquilo que irá se tornar esterco, adubo, daquilo que só irá prejudicar o meio ambiente, o plástico é um exemplo direto dessa ofensa à natureza. Tem ainda o vidro e outros objetos cortantes que não devem ir diretamente para a lixeira. “Os cuidados devem ser pensados quando se é pensado nos outros”. Uma questão humanitária. Objetos cortantes quando não são bem embalados antes de irem para a lixeira podem ter consequências desastrosas para os agentes ambientais (coletores) que muitas vezes acabam se cortando, portanto ações simples a ser pensadas no presente acabam por definir o nosso futuro. Uma atenção maior deve ser dada aos lotes, cujos proprietários devem priorizar pela sua constante limpeza, evitando problemas com queimadas ou condições favoráveis para o surgimento de focos do mosquito causador da Dengue, Chikungunya da Zika vírus. O diretor também pediu a contribuição de todos no sentido de facilitar essa coleta dos agentes, uma questão que também ajuda é a observação nas condições para as lixeiras, como a altura ideal que facilite ao coletor e dificulte a ação de cães e gatos, enfim, com a contribuição de todos teremos uma cidade mais limpa, mais organizada e mais humana.

