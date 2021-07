Destaques 07/07/2021 06:13 Jornal Mato Grosso do Norte Secretário parabeniza atleta alta-florestense por medalha conquistada em Sinop Atleta Roberto Martins da Silva, que trouxe para o município a conquista do 2º Lugar na categoria geral, atletas fora do

município, de 30 a 39 anos Desenvolver a prática esportiva de um município não é uma tarefa fácil, muitos são os desafios desta importante pasta administrativa, principalmente em promover o esporte e auxiliar os esportistas em suas mais diversas categorias. Neste aspecto, a Secretaria de Esportes e Lazer de Alta Floresta, através de sua administração, principalmente do empenho do secretário Valdines Antônio Martins Rojas (Ney), tem procurado colaborar e incentivar o esportistas do município, principalmente neste período de pandemia, já que a maioria dos campeonatos de esportes não estão sendo realizados. No último domingo, 4, aconteceu na cidade de Sinop a 6ª Corrida Portal da Mata Residencial e Alta Floresta foi muito bem representada pelo atleta Roberto Martins da Silva, que trouxe para o município a conquista do 2º Lugar na categoria geral, atletas fora do município, de 30 a 39 anos.

O secretário de esportes de Alta Floresta comemora a superação e a participação do atleta alta-florestense. “O Roberto representou com muita honra o nosso município, ele sofreu um grave acidente, se recuperou e está levando o nome de Alta Floresta com muita ênfase. A Secretaria de Esportes e Lazer providenciou o transporte para que ele pudesse participar desta competição”, frisa Ney. “Em nome da Secretaria de Esportes e Lazer do município de Alta Floresta, quero parabenizar o atleta alta-florestense, Roberto Martins da Silva, que representou o município com respeito, coragem e determinação. A Secretaria de Esportes está sempre apoiando o esporte e os esportistas do município, para que nossos atletas possam vencer os obstáculos. Incentivar os participantes das competições para que eles possam alcançar seus objetivos, tanto na formação esportiva, quanto na formação humana, construindo valores morais e éticos através da recreação, lazer e a prática esportiva”, finaliza o secretário.

