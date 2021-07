Em noite de boa atuação, o Cuiabá empatou em 1 a 1 com o Bragantino, nesta quarta (07), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. O Dourado teve boas oportunidades de sair com a primeira vitória na competição, mas voltou a cometer erros nas finalizações, o que adiou o primeiro triunfo na elite do futebol nacional. A partida também foi marcada pela estreia do técnico Jorginho

Com o resultado, o Cuiabá segue sem vencer na competição e permanece na parte de baixo da tabela, na 17ª posição, com cinco pontos. Em contrapartida, o Massa da Bruta desce para a vice-liderança, com 22 pontos conquistados. A,as posições são podem mudar até o fechamento da rodada nesta quinta (08). Vale lembrar que o Auriverde da Baixada tem dois jogos a menos no Brasileirão, contra Atlético-GO e Grêmio - ambos na Arena Pantanal.

O jogo

O Cuiabá começou melhor a partida, com boa marcação e pressionando o Bragantino mais ao ataque, mas sem conseguir finalizar no gol do adversário. O Massa da Bruta, que não tinha nada a ver com os erros dos visitantes, foi crescendo no jogo, quando, a partir dos 20 minutos, passou a ter mais controle no duelo.

A pressão dos donos da casa resultou em gol, aos 28 minutos. O lance começou com Raul tocando para Praxedes, que arriscou de fora da área e acertou um belo chute no ângulo de Walter. Após abrir o placar, o confronto voltou a ficar equilibrado.

O Dourado voltou melhor no segundo tempo, quando teve grandes oportunidades para empatar o jogo, isso porque o técnico Jorginho pediu aos jogadores que pisassem mais na área do Bragantino. O time até cumpriu o pedido do treinador, mas todas as jogadas foram executadas sem efetividade. Aos 5 minutos, teve bola no travessão do Cuiabá, após cobrança de escanteio fechado. Em seguida, foi a vez de Elton ter a chance de igualar o marcador, mas a bola parou em boa defesa de Cleiton.

O gol do empate do Cuiabá saiu quando a equipe mato-grossense dominava a partida novamente. Aos 28, o professor Jorginho tirou Elton para colocar Jenison, que deu muito certo a substituição. Aos 32, o camisa 18 do Dourado recebeu um cruzamento na área de Felipe Marques, quando dominou a bola, girou e mandou firme no canto do gol de Cleiton para empatar o jogo. Jenigol, como é conhecido pela torcida do Auriverde, acabou com o jejum e marcou seu primeiro tento em seu retorno ao time.

Agenda

Pela 11ª rodada, o Bragantino visita o Atlhetico-PR, no sábado (10), às 17h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Por sua vez, o Cuiabá recebe o Ceará, no domingo (11), às 18h (de Brasília), na Arena Pantanal, na Capital mato-grossense.