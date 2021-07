Destaques 08/07/2021 06:24 Arão Leite/J. Cidade Mergulhador morre afogado no Rio Teles Pires em Paranaíta Foto: Reprodução Um garimpeiro de 28 anos foi mais uma vítima de afogamento em garimpo, no Rio Teles Pires, em Paranaíta. Michael Oliveira Miotto, natural da região de Nobres, era inquilino de uma casa no município de Alta Floresta, mas era mergulhador de uma das dezenas de balsas que atuam na região do Cajueiro.

Não foram passadas informações sobre como aconteceu a tragédia, mas a Polícia Civil foi até à beira do Rio onde o corpo do mergulhador já estava. Uma fonte chegou a comentar que houve tentativa de socorro, mas o trabalhador não resistiu.

O corpo de Michael foi encaminhado ao IML em Alta Floresta onde passou por exames de necropsia. Sua mãe, residente em Nobres, entrou em contato com a Politec e estaria procurando o órgão para reconhecimento oficial.

Segundo informações, a morte do garimpeiro não foi a primeira, nem segunda ou terceira ocorrida na região do cajueiro, tendo como vítima mergulhador. O delegado Antenor Pimentel já adiantou na manhã desta quarta-feira que fará uma apuração.

