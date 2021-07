Destaques 09/07/2021 11:12 NOVA BANDEIRANTES: Polícia prende mais um suspeito de integrar Novo Cangaço Foto: Reprodução Mais um suspeito de envolvimento na quadrilha do Novo Cangaço, que assaltou duas cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes (a 1.005 km de Cuiabá), foi preso na manhã desta sexta (9), no distrito de Japuranã, no município. De acordo com informações da Polícia Militar, a identidade do homem ainda não foi confirmada. Trata-se da quinta prisão de suspeitos pelo crime. Edenicio Pereira Cavalcante, vulgo "Coroinha", Josias Silveira, Franklis Souza de Jesus e Valdecir Salles Barboza também já haviam sido presos anteriormente durante operação realizada pela Segurança Pública na região. Ao todo são nove mortos em confrontos com a PM. O primeiro aconteceu no dia 10 de junho, resultando na morte de Romário de Oliveira Batista, Luiz Miguel Melek e Maciel Gomes de Oliveira e Waldeir Porto Costa. No segundo, em 21 de junho, morreram Diego de Almeida Costa e Adailton Santos da Silva. Em 26 de junho, duas trocas de tiros resultaram na morte de dois assaltantes da quadrilha. Além de Samuel, Francisco de Assis Cavalcante dos Santos também morreu no mesmo confronto. No mesmo dia, Franklis Souza de Jesus, que estavam com mais de R$ 134 mil, tentou furar uma barreira policiais e foi preso. Já em 28 de junho, um novo confronto com as forças de segurança terminou na morte de Cristiano de Jesus Nunes. O crime aconteceu no dia 4 de junho, quando homens fortemente armados invadiram a cidade, fizeram reféns e dispararam contra imóveis.

Eles então roubaram duas cooperativas de crédito e fugiram da cidade levando os reféns como escudo humano.

Voltar + Destaques