Destaques 10/07/2021 07:20 Arão Leite - Jornal da Cidade Ex-jogador da seleção de AF é vítima de acidente com seleção de Umuarama Leonardo Dias, conhecido como Leozinho, que defendeu a seleção de Alta Floresta e também da cidade de Apiacás pela Copa Centro América, integra na atualidade o time de Umuama, no Paraná. Ele, os companheiros de equipe e toda delegação seguiam pela BR-376 sentido Santa Catarina, para a cidade de Jaraguá do Sul, enfrentar a equipe local. Mas o microônibus se envolveu num trágico acidente.

Era por volta das 8:30 horas da manhã de quinta-feira quando o veículo com a seleção de Umuarama tombou. Um caminhão e um carro de passeio também se envolveram no mesmo ocorrido que deixou 12 vítimas, sendo 10 feridos. Duas pessoas morreram. Informações de que um jovem ainda menor de idade, da base do Umuarama e um motorista foram as pessoas que não resistiram á tragédia.

O jogador Leozinho, que era de Alta Floresta no Mato Grosso, entrou em contato com a família, amigos e até conhecidos da imprensa alta-florestense para falar sobre o susto, o sentimento ao perder companheiros e ver outros com ferimentos graves numa manhã quando estavam indo para mais um confronto pela competição nacional.

A pista na BR-376 foi interditada por longo período de forma parcial até que ambulância e pelo menos duas aeronaves retirassem as vítimas com ferimentos, entre elas, Leozinho que não se machucou tanto. “Ralei apenas o pé esquerdo e ralei a bunda. Eu estava do lado que o ‘busão’ tombou, mas estou bem”, assegurou o jogador após receber atendimento médico.

