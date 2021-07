O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, acompanhou a chegada de mais um caminhão basculante zero quilômetro no pátio da Prefeitura de Alta Floresta, na sexta-feira (09).

Para o presidente do Poder Legislativo, aquisição de mais um maquinário com recursos próprios demonstra o compromisso do prefeito Chico Gamba com a gestão dos recursos públicos para aquisições importantes que irão atender as demandas existentes no município, principalmente no setor de infraestrutura.

“Somente este ano, em seis meses, a administração do prefeito Chico Gamba adquiriu três caminhões zero quilômetros para a secretaria de infraestrutura, foram dois no começo do ano com recursos devolvidos pela Câmara Municipal, e agora mais este também com recursos próprios. Então, é mais uma conquista para a nossa gente”, ressaltou Tuti.

A Prefeitura de Alta Floresta investiu R$ 414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais) e comprou um caminhão 6x4, com caçamba basculante com capacidade mínima de 12 metros cúbicos, potência de 277 cavalos, com fabricação e modelo 2020/2021, com protetor de carter e radiador, alarme de acionamento de caçamba e ré, motor a diesel, ar condicionado, direção hidráulica, injeção eletrônica, e com todos os itens de segurança e acessórios exigidos em lei.

Para adquirir o caminhão, a Prefeitura de Alta Floresta fez a adesão a Ata de Registro de Preços número 005-A/2021, do Pregão número 006/2021 da Prefeitura de Juara.