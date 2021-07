Destaques 11/07/2021 08:00 Alta Floresta: Motorista foge após bater caminhonete em muro e portão de residência Reprodução O acidente foi registrado na noite deste sábado (10) no setor A, centro de Alta Floresta. Após o choque o condutor do veículo deixou o local. A caminhonete foi recolhida ao pátio da 20° CIRETRAN.

O condutor trafegava na rua A-2 quando perdeu o controle do veículo vindo a se chocar contra o portão e muro de uma residência. O veículo L-200 ficou no local, Guarda Municipal de Trânsito foi acionada e promoveu o recolhimento do veículo.

