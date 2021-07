Destaques 12/07/2021 10:45 Alta Floresta: Centrais de Distribuição e Arrecadação do Fórum estarão fechadas até o dia 15 de julho As Centrais de Distribuição e de Arrecadação e Arquivamento da Comarca de Alta Floresta estarão fechadas até o dia 15 de julho (quinta-feira) em razão do registro de caso de Covid-19 confirmado e do contato de servidores e estagiários com a servidora contaminada, todos lotados nas Centrais. A decisão é do juiz Tiberio de Lucena Batista, diretor do Fórum em substituição legal, que determinou ainda o regime de teletrabalho nas duas unidades. O atendimento aos usuários externos deverá ocorrer por telefone, e-mail e/ou recurso tecnológico de videoconferência. O atendimento aos advogados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e demais usuários externos se dará pelo e-mail [email protected] Acesse AQUI a portaria.

