Destaques 12/07/2021 16:19 Motociclista fica gravemente ferido após se chocar contra caminhão na MT-208 - veja vídeo Foto: Reprodução/ TV Cidade Alta Floresta O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (12) na rodovia MT-208 envolvendo um caminhão e uma motocicleta Biz. Condutor da motocicleta foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com escoriações e suspeita de fraturas nas pernas.

Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, um condutor que passava no momento do acidente percebeu que o celular do motociclista estava em chamas, no bolso do homem. O acidente aconteceu após o motociclista perder o controle de direção, invadir a pista contrária e se chocar contra um caminhão.

Um usuário da via relatou a reportagem da TV Cidade Verde que ao perceber o acidente parou sua caminhonete atravessada na via para tentar preservar o motociclista vítima que estava na pista, este mesmo usuário em posse de um canivete cortou o bolso da vítima e retirou o celular.

O caso foi registrado pela Polícia Militar de Alta Floresta.

Voltar + Destaques