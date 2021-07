Destaques 13/07/2021 09:41 Arão Leite - Jornal da Cidade Nova Monte Verde: Polícia Civil recupera motos furtadas em agência de trânsito Foto: Reprodução Um menor de 16 anos foi apreendido e dois jovens de 21 anos detidos na cidade de Nova Monte Verde, apontados por invadir agência de trânsito e até o pátio da delegacia para furtarem motocicletas que estavam apreendidas. Imagens de circuito de segurança da agência ligada ao Detran e ainda investigação da Polícia Civil apontaram os suspeitosa que começaram os crimes subtraindo motocicletas deles que tinham sido retidas, mas depois passaram a pegar mais veículos. “Eles gostaram e começaram a pegar mais. Só que foram surpreendidos”, comentou uma fonte do Jornal da Cidade. A primeira moto furtada foi vendida a um cidadão e depois um jovem que teve moto apreendida, pagou para o menor resgatar seu veículo de dentro da agência de trânsito. Só que ao encontrar facilidade em pegar e não serem detidos, os jovens não paravam até que foram descobertos. Antes no entanto, já temendo que o ‘cerco estava feito’, tentaram esconder a prova do crime, jogando peças das motos em rios ou enterrando, mas não adiantou. A Polícia Civil recuperou os veículos, fez a prisão de dois e apreendeu um. O caso agora está nas mãos da Justiça.

