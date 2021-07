Destaques 13/07/2021 10:28 Transportadora JBS abre vaga para Motorista Carreteiro Foto: Reprodução A JBS Transportadora, empresa do Grupo JBS, acaba de anunciar um novo processo seletivo para a contratação de 70 motoristas carreteiros em 16 cidades brasileiras. As informações foram enviadas com exclusividade ao Portal Caminhões e Carretas. REQUISITOS: Para concorrer a uma das vagas os candidatos devem atender aos seguintes requisitos, Carteira Nacional de Habilitação categoria E com observação EAR (Exerce Atividade Remunerada), experiência comprovada na função, vivência como motorista carreteiro, rodotrem, bi-trem e truck, preferencialmente nos segmentos câmara fria, sider, tanque, baú e/ou pluma será um diferencial, disponibilidade para viagens longas e residir ou fixar residência em Goiânia (GO), Barra do Garças (MT), Colíder (MT), Marabá (PA), São Luis dos Montes Belos (GO), Prata (MG), Itajaí (SC), Alta Floresta (MT), Confresa (MT), Diamantino (MT), Lins (SP), Barretos (SP), Nova Andradina (MS), Pontes e Lacerda (MT), Campo Grande (MS) ou Ituiutaba (MG). SOBRE A VAGA: De acordo com a JBS Transportadora, as contratações estão sendo feitas para as operações Couro Verde, Câmara Fria, Boiadeiro e Container.

BENEFÍCIOS: A empresa destaca como benefícios, frota nova com o máximo de 4 anos de uso salário fixo + variável + ajuda de custo, refeição nas unidade da JBS, assistência médica nacional UNIMED (opcional), plano odontológico (opcional), Gympass, vale alimentação, seguro de vida e veículos 100% rastreado. CONTATO: Os motoristas interessados em participar do processo seletivo e que atendem aos requisitos devem cadastrar o currículo no formulário oficial da empresa: Os motoristas interessados em participar do processo seletivo e que atendem aos requisitos devem cadastrar o currículo no formulário oficial da empresa: CLICANDO AQUI . Dúvidas podem ser esclarecidas com a área de recrutamento e seleção, através do Whatsapp em um dos seguintes números: · Container: (13) 99679-5851 · Couro Verde e Câmara Fria: (17) 99716-3517 · Boiadeiro: (14) 99773-7514 Mas ATENÇÃO: Encaminhe o currículo apenas se você residir em uma das cidades mencionadas acima. Atualmente a JBS Transportadora conta com uma frota de mais de 1.100 caminhões, 100% rastreada e especializada no transporte de animais vivos, laticínios, couro, carga seca, contêineres, entre outros.

