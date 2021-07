Destaques 13/07/2021 14:27 Fabiana Mendes/Olhar Direto Operação que caça bandidos do ´Novo Cangaço´ completa 40 dias Foto: Divulgação A operação das forças de segurança de Mato Grosso que caça os bandidos que roubaram R$ 900 mil das agências do Sicoob e Sicredi no município de Nova Bandeirantes, completa 40 dias nesta terça-feira (13). Até o momento, foram nove mortos em confrontos, cinco presos e cerca de R$ 550 mil recuperados.

Os mortos são: Romário Oliveira Batista, Maciel Gomes de Oliveira, Luiz Miguel Melek, Waldeir Porto Costa, conhecido como Índio, Diego de Almeida Costa, Adailton Santos da Silva, Ronaldo Rodrigues de Souza e/ou Francisco de Assis Cavalcante dos Santos, conhecido como Galego, Cristiano de Jesus Nunes, de 28 anos, e Samuel Santos Silva, conhecido como Salvador, 44 anos.

Os presos são: Salvador Santos Portela, 50 anos, que teve a prisão convertida para preventiva, Edenicio Pereira Cavalcante, conhecido como Coroinha, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, Josias Silveira, que teve a liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica, Franklis Souza de Jesus, conhecido como Frann, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e Valdecir de Salles Barboza, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Em vídeo gravado na região onde os policiais estão atuando, o tenente-coronel Adnilson Arruda, comandante da operação e do 9º Comando da PM de Alta Floresta, agradeceu o Governo do Estado, o secretário de Segurança Pública Alexandre Bustamente, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Assis e o diretor da Polícia Civil, Mário Demerval.

O roubo as agências aconteceu no dia 4 de junho. Na porta do banco eles deixaram reféns sem camisa e com as mãos para cima, enquanto faziam o recolhimento do dinheiro. Para assustar e evitar a chegada dos policiais, eles dispararam vários tiros em frente à praça pública.

Todo ato é semelhante ao usado no estilo Novo Cangaço, que estava extinto em Mato Grosso desde 2013.

Voltar + Destaques