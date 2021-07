Destaques 13/07/2021 15:38 PARANAÍTA: Mais um envolvido em roubo a mineradora do norte de MT é preso pela Polícia Civil O foragido é suspeito de participar do apoio logístico dos roubos às cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes, ocorridos no início de junho. A investigação sobre o roubo na mineradora contou com apoio da equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e Núcleo de Inteligência da Regional de Alta Floresta. Durante as buscas e apreensões, a Polícia Civil coletou informações importantes que auxiliaram no esclarecimento do roubo e na atuação da associação criminosa armada, especializada em roubos na região Norte do estado. Outro suspeito do roubo à mineradora foi preso no dia cinco de julho, também em Sorriso. Roubo à mineradora No início da madrugada de 8 de abril, homens armados chegaram em uma camionete S10 à mineradora e anunciaram o assalto, rendendo o vigilante da empresa. Os assaltantes foram direto ao escritório da mineradora, arrombaram uma primeira porta a chutes e depois entraram em outra sala, chamada ‘casa do ouro’, fizeram um disparo na porta e carregaram uma caixa d’água e um balde azul contendo produtos extraídos pela mineradora. O grupo criminoso portava armas pesadas e coletes. Na fuga do local, os criminosos tentaram levar o vigia para o mato, que relutou e foi espancado e depois deixado na portaria, deitado no chão. Os aparelhos celulares do vigilante também foram roubados. Durante o atendimento à ocorrência, os policiais encontraram a camionete utilizada no assalto, incendiada, e os pneus queimando no meio da via fazendo barricada na MT-206, que dá acesso ao município de Apiacás, para impedir a ação policial em buscas pelos criminosos.

Voltar + Destaques