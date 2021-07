Destaques 14/07/2021 15:10 Alta Floresta: Vereadores vistoriam recuperação de pontes e estradas no Setor Leste Tuti, Ailton e Naldo da Pista também acompanharam a vacinação contra a Covid-19 no Posto de Saúde da Comunidade Mundo Novo Foto: Divulgação Os vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos), o Naldo da Pista, percorreram na manhã de terça-feira (13.07) as estradas vicinais do Setor Leste, zona rural do município. Sempre atentos às demandas da população e acompanhando de perto os trabalhos do Executivo Municipal, os vereadores vistoriaram a recuperação de pontes de madeira e a recuperação de pontes pontos críticos na Vicinal Terceira Leste. Os vereadores informaram que o serviço de manutenção da vicinal realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura está melhorando a trafegabilidade e proporcionando maior segurança para a população que utiliza a Terceira Leste. Vacinação Os vereadores Tuti, Francisco Ailton e Naldo da Pista também acompanharam a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com mais de 49 anos e também a imunização contra a gripe realizadas pela equipe médica na unidade de saúde da Comunidade Mundo Novo. Mais de 30 pessoas receberam os imunizantes. Contra a Covid-19 dezenas de pessoas receberam a primeira dose do imunizante.

