O município de Alta Floresta registra nesta quarta-feira (14) o 132° óbito em decorrência da covid-19. O boletim epidemiológico diária aponta uma redução no quadro geral de casos da doença.

Das mortes apontadas no boletim desta quarta, duas ocorreram no dia 13/07, ambos do sexo masculino com 44 anos e sem comorbidades, estavam internados no Hospital e Maternidade Santa Rita.

O terceiro óbito no boletim é do dia 11/07, mulher de 48 anos diabética e hipertensa, também estava internada no Hospital e Maternidade Santa Rita. Até a data o município acumula o total de 8.970 casos de covid-19, dos quais 8.609 estão recuperados.

Atualmente Alta Floresta conta com 229 casos ativos em tratamento e 49 casos suspeitos.