Destaques 15/07/2021 04:38 Redação I Nativa News TCE aponta equilíbrio fiscal da Prefeitura de Alta Floresta e emite parecer favorável pela aprovação de contas Foto: Divulgação Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo de Alta Floresta. Sob relatoria do conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, os processos, referentes ao exercício de 2019, foram apreciados na sessão ordinária remota desta quarta-feira (14). O relator destacar que o município respeitou os limites constitucionais e legais referentes aos repasses às áreas de educação e saúde, remuneração do magistério e repasses do Legislativo. O conselheiro ressaltou ainda que, em Alta Floresta, constatou-se desemprenho fiscal satisfatório, com excesso de arrecadação, economia orçamentária e resultado orçamentário superavitário. Com relação aos gastos com pessoal do Poder Executivo, a porcentagem legal foi extrapolada nas gestões de Arenápolis e Alta Floresta. “Em observância ao princípio da isonomia e tendo em vista a recente deliberação do colegiado de membros, esta constatação não enseja em emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas”, explicou. Sendo assim, emitiu recomendações ao Poder Legislativo para que determine a adoção de providências elencadas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para a recondução do índice de despesas com o pessoal ao patamar legal.Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento referente à Alta Floresta.

