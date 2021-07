O município de Paranaíta foi palco nesta quarta-feira, dia 14 de julho, de uma reunião envolvendo administradores do extremo norte de Mato Grosso. Além do anfitrião Osmar Moreira, marcaram presença também o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, Julio Cezar, de Apiacás, Carmen Martinez, de Carlinda, Cezar Augusto Perigo, de Nova Bandeirantes e Edemilson Marino dos Santos, de Nova Monte Verde.



Os seis gestores integram os município que compreende a formação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Teles. Todos ali, chegaram com documentação em mãos para expor o problema da cidade que administram e conforme o presidente do CIDVAT, prefeito Edemilson Marino, os assuntos são urgentes e significam muito para o extremo norte continuar alavancando rumo ao desenvolvimento.



Anfitrião do encontro, Osmar Moreira debateu primeiramente com os companheiros gestores vários assuntos em reunião técnica, mas depois, já em ato realizado no auditório do Cras, formalizaram suas preocupações que segundo ele, parecem ser unânimes no que diz respeito a estradas, saúde, educação e principalmente o agronegócio. “A gente observou aqui que cada prefeito tem olhado com bons olhos os municípios que administram e todos de olho no futuro da região que caminha a passos largos”, comentou o prefeito de Paranaíta ao salientar que é urgente a ligação do extremo norte com o estado do Pará com boas estradas, pontes, asfalto e toda infraestrutura necessária.



A restauração da Rodovia MT-208 sentido Alta Floresta até Nova Bandeirantes, asfaltamento entre Paranaíta e Apiacás, ligação de Mato Grosso com o sul do Pará onde há uma grande fronteira agrícola, entre outros investimentos que os prefeitos elaboram em uma pauta solidificada para entregar ao governo do estado e vários ministérios em Brasília.



Alta Floresta na reunião representada pelo prefeito Chico Gamba, também aderiu às mesmas propostas dos demais gestores e ainda concentrou cobrança em torno da Rodovia MT-208 no núcleo urbano da cidade. “Hoje o tráfego é grande demais fazendo-se necessário um investimento onde ainda é o Trevo de entrada, mas que pode ter um viaduto ou rotatória amenizando os acidentes que tem sido muitos nos últimos tempos”, comentou o administrador.



Depois de elaborar totalmente a pauta os prefeitos deverão se reunir novamente para irem até Cuiabá e depois à capital federal cobrarem juntos todas as demandas da região.