Uma mulher de 48 anos procurou a Central de Operações da Polícia Militar de Alta Floresta relatando que o filho foi vítima de estelionato ao responder o anúncio de venda de um veículo. Conforme a comunicante, o prejuízo foi de pouco mais de R$ 11 mil.



A mulher relatou que o filho, ao ver o anúncio de venda do veículo buscou contato com o vendedor, um homem se apresentou como Ruan informou que o veículo custava R$ 28 mil, pedindo um adiantamento para a quitação do financiamento do veículo e que foi realizado via PIX em conta de uma mulher repassado pelo suspeito, no valor de R$ 11.320,00. Após a transferência realizada o suspeito bloqueou o comprador.



Diante a situação a mulher procurou a polícia para relatar o ocorrido e repassando os dados dos suspeitos.